Их в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это два больших еврейских центра в Украине и именно они были целью оккупантов.
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Целенаправленная атака
Умань – центр паломничества хасидов, а в Днепре находится большой еврейский центр "Менора". Вероятно, российский удар мог быть именно по таким святыням, предположил Роман Свитан. Причиной тому стали события 26 апреля, когда делегация Израиля в знак протеста покинула заседание Совбеза ООН под председательством Сергея Лаврова.
"Заказчиком этого удара может быть Иран, поставляющий "Шахиды", и само военно-политическое руководство России. Путин мог принять решение ударить по таким городам", – предположил эксперт.
Он подчеркнул, что это целенаправленный геноцид. Ведь евреи в Украине – украинцы.
"Такого рода ответ – в духе садистской нации. Здесь уже вопрос терроризма и шантажа по некоторым позициям и антисемитизм, потому что 3 центра атакованы с явным намеком, связанным с израильским демаршем", – добавил спикер.
Роман Свитан об ударе России по Умани: смотреть видео
Очередная провокация
Далее россияне не остановились и в очередной раз доказали свою подлость, ударив по центру временно оккупированного Донецка.
Это россияне ударили по центру Донецка. Все для провокации вроде бы "украинские войска нанесли ответ". Погибли люди, дети – вот работа российской пропаганды и людей, занимающихся такими подставами,
– заявил спикер.
Он добавил, что это вполне методы ФСБ, которые раньше без проблем подрывали дома в России для провокаций.
"Совершенно понятна цель – перед нашим контрнаступлением уменьшить количество помощи, выставить наши войска в плохом свете. Так работают российские спецслужбы", – заявил Свитан.
Обстрелы россиян: последние события
- По состоянию на утро 29 апреля количество жертв в Умани в результате обстрелов 28 апреля составляет 23 человека. Следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела. Среди погибших – 5 детей. Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски и разборы завалов продолжаются.
- В Днепре оккупанты попали по частному предприятию, где возник пожар. Работники ГСЧС спасли из-под завалов женщину, ее госпитализировали в больницу. Также враг попал в частный дом. К сожалению, погибла 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь.
- 28 апреля россияне совершили террористическую атаку, ударив по центру временно оккупированного Донецка По сообщениям, погибли 7 человек, среди которых – ребенок.