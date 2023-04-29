У п’ятницю, 28 квітня, росіяни завдали масованого ракетного удару по території України. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані, унаслідок чого загинуло 23 особи, 5 з яких – діти.

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Росіяни бажають уманчанці смерті

Юлія у мережі опублікувала відео і звернулася до росіян у перші хвилини після удару. На кадрах жінка показує, як зруйнована її квартира, а сама по склу йде в дитячу кімнату. Проте росіяни не розчулилися від побаченого, а цинічно почали тероризувати постраждалу.

Уманчанка розповіла, що в особисті повідомлення тепер отримує безліч погроз та образливих повідомлень. Вона підкреслила, що не очікувала такої реакції.

Почали просто писати погані брудні речі. Багато образ, матюків. Морально важко. Психологічний стан зараз і так не зовсім нормальний, а коли читаєш ці коментарі, то взагалі "накриває". Тому що у людей сидить стільки гнилі, бруду, вони просто бажають смерті нам і нашим дітям,

– розповіла Юлія.

Вона пригадала, як сильно хвилювалася за дітей у перші хвилини удару. Юлія – матір двох дівчат 9 та 10 років. На щастя, діти не постраждали й нині перебувають у бабусі.

Юлія з чоловіком зараз проходять лікування, оскільки отримали безліч поранень від розбитого скла та уламків.

Жінка пригадала перші хвилини атаки

Юлія розповіла, що 27 квітня родина, як завжди, разом повечеряла, а близько 22:00 лягли спати. Діти сплять в окремій кімнаті, а вона з чоловіком – в іншій.

Приблизно о пів на п'яту ранку пролунав вибух. Жінка розповідає, що не пам'ятає перших хвилин удару. Як вже потім розповів їй чоловік, він скинув себе і дружину з ліжка на підлогу, а зверху від вибухової хвилі на них посипалося скло.

Жінка настільки була налякана, що боса й в одній лише нічній сорочці побігла в кімнату до дітей.

"Я просто взяла двох дітей, занесла їх у ванну, поставила і бігала по хаті в пошуках того, у що їх взути та одягти й скоріше вивести", – пригадала постраждала.