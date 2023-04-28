У п'ятницю, 28 квітня, окупанти вчергове довели, що є терористами, вдаривши, зокрема, по житловому будинку в Умані. Через певний час ЗМІ повідомили, що до зруйнованої багатоповерхівки місцеві жителі приносять квіти, листівки та дитячі іграшки.

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Стихійний меморіал

За попередньо інформацією, росіяни випустили по будівлю саме ракету Х-101. Станом на 18:30, 26 квітня було відомо про 23 загиблих людини. Серед них – чотири дитини.

Вочевидь, з холодним поглядом дивитися на наслідки того, що заподіяли російські терористи, – вдасться далеко не кожному.

Я сама з Харкова... Я не знаю нікого з цих людей, але мені від цього не менше їх шкода. Бо я вже бачила це і бачу досі,

– розповіла зі сльозами на очах дівчина, що принесла квіти до зруйнованого будинку.

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Зверніть увагу! За попередньо інформацією, 18 людей травмовано через цей обстріл. З них дев'ятеро – госпіталізовано в лікарні.

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