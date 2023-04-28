Одна з ракет зруйнувала під'їзд у будинку на вулиці Комарова. Як повідомив Президент України, розбір завалів триває і досі.

Важливо Росія влучила ракетою по будинку в Умані: все, що відомо про терористичний обстріл

Жертв неможливо впізнати

Близько 10 ранку 28 квітня міністр Клименко повідомив, що кількість жертв російського обстрілу зросла до десяти осіб. Однак уже о 13:20 Володимир Зеленський повідомив, що загиблих уже щонайменше 13.

При цьому серед жертв російського терору є діти, яких через понівечення неможливо навіть впізнати. Що трапилося з їхніми батьками рятувальникам наразі невідомо.

Двоє з них (з жертв – 24 Канал) – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії,

– написав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що російський терор можливо перемогти лише спільно. І зброєю для України, і найжорсткішими санкціями проти Росії, і справедливими вироками для вбивць.

Наслідки удару по Умані / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Росіяни радіють смертям українців

Цивільні, пересічні росіяни у соцмережах оперативно відреагували на ракетний удар по Умані, який Росія завдала серед ночі по багатоповерховому будинку, де спали сім'ї з дітьми. Своїми коментарями вони вчергове підтвердили, що смерті нашому народу бажає не лише Путін з Шойгу, Пригожиним та їм подібні а населення сусідньої терористичної держави.

Росіяни не приховували своєї радості руйнуванням в Україні та загибеллю мирного народу. У "кращих" тенденціях нацизму, від якого спершу окупанти хотіли позбавити Україну і цим виправдовували своє вторгнення, росіяни зазначили, що їхня держава повинна визнати, що нова ціль так званої "спецоперації" – винищення українського народу.

Також у соцмережах вони писали, що смерть "чекає на кожного українця". Одного під'їзду в Умані їм мало, тож на їхню думку, треба зруйнувати абсолютно все.

Пробувало населення країни-терористки погратися й в аналітику, яку, як і "російську душу" не зрозуміти. Вони почали стверджувати, що Україна "сама себе бомбить вже 9 років", а знищення будинків ракетами громадяни країни-терористки вважають "декомунізацією", бо, мовляв, все збудовано в СРСР.

Звісно, підтримало всі ці кровожерливі настрої і в "міністерстві війни" Росії. У своїх соцмережах вони опублікували цинічний постер "Точно в ціль" після влучань у цивільні об'єкти в Україні.

Росіяни радіють смертям українців / Скриншоти