Одна из ракет разрушила подъезд в доме по улице Комарова. Как сообщил Президент Украины, разбор завалов продолжается до сих пор.

Важно Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Жертв невозможно узнать

Около 10 утра 28 апреля министр Клименко сообщил, что количество жертв российских обстрелов возросло до десяти человек. Однако уже в 13:20 Владимир Зеленский сообщил, что погибших по меньшей мере 13.

При этом среди жертв российского террора есть дети, которых из-за изувечения невозможно даже узнать. Что случилось с их родителями спасателям пока неизвестно.

Двое из них (из жертв – 24 Канал) – дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии,

– написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российский террор можно победить только сообща. И оружием для Украины, и жесточайшими санкциями против России, и справедливыми приговорами для убийц.

Последствия удара по Умани / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского​

Россияне радуются смертям украинцев

Гражданские, рядовые россияне в соцсетях оперативно отреагировали на ракетный удар по Умани, который Россия нанесла ночью по многоэтажному дому, где спали семьи с детьми. Своими комментариями они в очередной раз подтвердили, что смерти нашему народу желает не только Путин с Шойгу, Пригожиным и им подобные, а население соседнего террористического государства.

Россияне не скрывали своей радости разрушениям в Украине и гибелью мирного народа. В "лучших" тенденциях нацизма, от которого сначала оккупанты хотели избавить Украину и этим оправдывали свое вторжение, россияне отметили, что их государство должно признать, что новая цель так называемой "спецоперации" – истребление украинского народа.

Также в соцсетях они писали, что смерть "ждет каждого украинца". Одного подъезда в Умани им мало, так что по их мнению, нужно разрушить абсолютно все.

Пробовало население страны-террористки поиграть и в аналитику, которую, как и "русскую душу", не понять. Они начали утверждать, что Украина "сама себя бомбит уже 9 лет", а уничтожение домов ракетами граждане страны-террористки считают "декоммунизацией", потому что все построено в СССР.

Конечно, поддержало все эти кровожадные настроения и в "министерстве войны" России. В своих соцсетях они опубликовали циничный постер "Точно в цель" после попадания в гражданские объекты в Украине.

Россияне радуются смертям украинцев / Скриншоты