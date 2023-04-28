В соцсетях россияне не скрывают своей радости из-за теракта в Умани, сообщает 24 Канал. Более того, они не верят пропагандистам, которые врут о том, что в дом прилетела якобы ракета украинского ПВО, но не потому, что сочувствуют украинцам.

Обратите внимание Все в огне: полиция обнародовала кадры первых минут после атаки на Умань

"Мало разрушений" и "новые цели": как россияне радуются из-за удара по Умани

В соцсетях россияне пишут, что смерть "ждет каждого украинца", а некоторые персонажи вообще считают, что Россия должна признать, что новая цель так называемой "спецоперации" – истребление украинского народа.

Также пользователи включили "режим аналитики" и утверждают, что Украина "сама себя бомбит уже 9 лет", а уничтожение домов ракетами граждане страны-террористки считают "декоммунизацией", потому что все построено в СССР.

Другие пишут, что попали куда надо, а некоторым персонажам мало разрушенных 27 квартир подъезда девятиэтажки. Говорят, что нужно разрушить все.

Радость россиян из-за ракетного удара по Умани / Скриншоты

Эти комментарии – яркая иллюстрация того, что нарратив "это все Путин, а простонародье не виновато" – не работает. Россияне еще раз доказывают, что поддерживают войну и теракты и радуются убийствам мирных жителей Украины.

Но куда дальше пошло так называемое министерство обороны России, которое скорее министерство убийств. В своих соцсетях они опубликовали циничный постер "Точно в цель" после попадания в гражданские объекты в Украине.



Постер так называемого российского минобороны после ракетных ударов по Украине / Скриншот

Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко отреагировал на публикацию минобороны России и отметил, что это отражение лица всей страны-террориста.

Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц,

– подчеркнул Ермак.

Обратите внимание! В результате ракетного удара по Умани разрушен подъезд девятиэтажного дома. Из-за атаки люди оказались под завалами. Сейчас на месте удара идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 12.40 известно, что Россия убила 14 мирных жителей, среди которых двое детей. 9 раненых в больнице.