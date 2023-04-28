Головний речника Європейської комісії з закордонних справ Петер Стано наголосив, що росіяни боягузливо зробили цивільних мішенями, коли вони спали, передає 24 Канал.

До речі Знову мільйони на геноцид українців: скільки окупанти витратили на удар по будинку в Умані

Стано зазначив, що російські масовані удари по території України – воєнний злочин. Тому жодному російському командиру, виконавцю ударів або ж їх поплічникам не варто очікувати безкарності.

Світ засуджує дії Росії

Франція засудила поновлені удари. Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" за військові злочини Росії, пише CNN.

Пані посол Великої Британії в Україні Сіммонс розповіла, що її друзі в Умані втікали з квартири під час ракетної атаки. Вона сподівається, що винні понесуть покарання, хоча зараз це не втішає.

Також відреагувала на обстріл пані посол США в Україні Брінк. Вона додала, що жорстокість Кремля лише зміцнює боротьбу українців та підтримку західних партнерів.

Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України,

– написала пані посол.