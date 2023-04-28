В пятницу, 28 апреля, оккупанты в очередной раз доказали, что являются террористами, ударив, в частности, по жилому дому в Умани. Через некоторое время СМИ сообщили, что к разрушенной многоэтажки местные жители приносят цветы, открытки и детские игрушки.

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Стихийный мемориал

По предварительной информации, россияне выпустили по строению именно ракету Х-101. По состоянию на 18:30, 26 апреля было известно о 23 погибших. Среди них – четыре ребенка.

Очевидно, с холодным взглядом смотреть на последствия того, что причинили российские террористы, удастся далеко не каждому.

Я сама из Харькова... Я не знаю никого из этих людей, но мне от этого не меньше их жалко. Я уже видела это и вижу до сих пор,

– рассказала со слезами на глазах девушка, принесшая цветы к разрушенному дому.

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Обратите внимание! По предварительной информации, 18 человек травмированы из-за этого обстрела. Из них девять – госпитализированы в больницы.

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