В пятницу, 28 апреля, захватчики обстреляли многоэтажку в Умани, в результате чего по состоянию на 16:00 известно об около двух десятках жертв и еще столько же пострадавших. И если противник думал, что таким образом он сломит дух украинцев, то он ошибался.
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"Отомстим за каждого"
Собственно, в пресс-службе Государственной пограничной службы опубликовали ролик, удостоверяющий, что подобные террористические акты не заставляют защитников сложить оружие, а наоборот, побуждают к мести и возмездии оккупантам за их преступления против человечности.
За Умань! Пограничники подготовили справедливое возмездие за российский террор. Отомстим за каждого,
– говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские пограничники сначала подписывают "подарки" врагу в виде снарядов, а затем вставляют их в установку. После этого к оккупантам и летит "месть".
Ответ от украинских пограничников врагу за очередной теракт: смотрите видео ГПСУ
Обстрел Умани: что нужно знать
- Этот теракт прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства отметил, что российскую агрессию можно победить только совместными усилиями. Также он сказал, что среди погибших из-за этой атаки есть дети.
- В то же время известно, что многоэтажка, уничтоженная врагом, расположена на улице Комарова. Местные жители рассказывали, когда прилетела ракета, их прямо-таки подбросило в воздух, после чего пришлось быстро реагировать, ведь вспыхнуло пламя. Люди гасили его ведрами с водой.
- Вместе с тем вспомним, что Умань – это не единственный город, пострадавший от обстрелов 28 апреля. Также захватчики выпустили крылатые ракеты по Днепру. Воздушная цель попала в здание частного предприятия, где находились мирные граждане.