В пятницу, 28 апреля, захватчики обстреляли многоэтажку в Умани, в результате чего по состоянию на 16:00 известно об около двух десятках жертв и еще столько же пострадавших. И если противник думал, что таким образом он сломит дух украинцев, то он ошибался.

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"Отомстим за каждого"

Собственно, в пресс-службе Государственной пограничной службы опубликовали ролик, удостоверяющий, что подобные террористические акты не заставляют защитников сложить оружие, а наоборот, побуждают к мести и возмездии оккупантам за их преступления против человечности.

За Умань! Пограничники подготовили справедливое возмездие за российский террор. Отомстим за каждого,

– говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские пограничники сначала подписывают "подарки" врагу в виде снарядов, а затем вставляют их в установку. После этого к оккупантам и летит "месть".

Ответ от украинских пограничников врагу за очередной теракт: смотрите видео ГПСУ

Обстрел Умани: что нужно знать