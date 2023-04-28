Про це 24 Каналу розповіла Юлія, постраждала мешканка Умані. За її словами, у повітрі було чутно, як свистить ракета над її містом.

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У небі було чути, як летить ракета

Юлія пригадала, що ввечері 27 квітня разом із чоловіком, як зазвичай, приїхала додому. Родина повечеряла й близько 22-ої години лягла спати.

Вона пояснила, що діти сплять в одній кімнаті, вони з чоловіком в іншій.

"Чоловік заснув раніше, ніж я. У мене був якийсь тривожний сон", – пояснила жінка.

Потім вона все ж на деякий час поринула у сон.

Коли я почула такий гул у небі, зрозуміла, що це летить якась ракета, тому що було дуже голосно,

– розказала Юлія.

Постраждала додала, що якраз у цей час розпочалася повітряна тривога, тому вона почала будити чолвіка.

"Проте якось впала в сон, і він не відреагував. Потім просто все як у тумані", – зауважила жінка.

Перші хвилини під час потрапляння ворожої ракети у будинок їй важко описати.

Відео Юлії одразу після прильоту