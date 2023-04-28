Об этом 24 Каналу рассказала Юлия, пострадала жительница Умани. По ее словам, в воздухе было слышно, как свистит ракета над ее городом.

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В небе было слышно, как летит ракета

Юлия вспомнила, что вечером 27 апреля вместе с мужем, как обычно, приехала домой. Семья поужинала и около 22 часов легла спать.

Она объяснила, что дети спят в одной комнате, они с мужем в другой.

"Муж заснул раньше, чем я. У меня был какой-то тревожный сон", – объяснила женщина.

Потом она все же на время погрузилась в сон.

"Когда я услышала такой гул в небе, поняла, что это летит какая ракета, потому что было очень громко", – рассказала Юлия.

Пострадавшая добавила, что как раз в это время началась воздушная тревога, поэтому она начала будить мужчину.

"Однако как-то впала в сон, и он не отреагировал. Потом просто все как в тумане", – заметила женщина.

Первые минуты при попадании вражеской ракеты в здание ей трудно описать.

Видео Юлии сразу после прилета