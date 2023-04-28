Об этом 24 Каналу рассказала Юлия, пострадала жительница Умани. По ее словам, в воздухе было слышно, как свистит ракета над ее городом.
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В небе было слышно, как летит ракета
Юлия вспомнила, что вечером 27 апреля вместе с мужем, как обычно, приехала домой. Семья поужинала и около 22 часов легла спать.
Она объяснила, что дети спят в одной комнате, они с мужем в другой.
"Муж заснул раньше, чем я. У меня был какой-то тревожный сон", – объяснила женщина.
Потом она все же на время погрузилась в сон.
"Когда я услышала такой гул в небе, поняла, что это летит какая ракета, потому что было очень громко", – рассказала Юлия.
Пострадавшая добавила, что как раз в это время началась воздушная тревога, поэтому она начала будить мужчину.
"Однако как-то впала в сон, и он не отреагировал. Потом просто все как в тумане", – заметила женщина.
Первые минуты при попадании вражеской ракеты в здание ей трудно описать.
Видео Юлии сразу после прилета
Первые минуты после взрыва
Юлия вспомнила, что взрыв прогремел ориентировочно в полпятого утра. Сначала произошло самое попадание, после чего начали работать сигнализации в машинах.
"Просто стекло по всей квартире. Оно волной в нас пошло", – заметила женщина.
По ее словам, свидетельства о первых мгновениях после прилета у нее буквально стерлись из памяти.
Муж лежал ближе к балкону, собой накрыл меня и просто скинул нас обоих с дивана. Я спала в ночной рубашке и босиком по стеклу побежала к детям,
– обьяснила она.
Юлия поделилась, что в тот момент не понимала даже, что ей надо надеть.
"Я просто взяла двоих детей, занесла их в ванную, поставила и бегала по дому в поисках того, во что их обуть и что одеть, и скорее вывести", – рассказала она.
Юлия зазначила, что первие ее эмоции – это шок.
Ночная ракетная атака на Украину: последние новости
- Ночью 28 апреля российские войска совершили ракетные обстрелы Украины. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева сегодня ночью уничтожили 11 крылатых ракет окупантов. Кроме того, сбили два беспилотника.
- Также российские военные ударили по многоэтажке в Умани. По состоянию на 17:00 известно о гибеле более 20 украинцев. Впрочем, число извлекаемых из-под завалов тел постоянно увеличивается.