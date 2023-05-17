Двойников Путина достаточно легко отличить. На кадрах крупного плана различия в их облике заметны невооруженным глазом.

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Что известно о двойниках Путина

Буданов рассказал, что есть некоторые особенности, по которым можно отличить даже очень похожих людей.

Есть следующие физиогномические особенности. У каждого человека они уникальны; большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальца уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – они уникальны,

– объяснил он.

И если ушную раковину можно еще несколько изменить с помощью пластической хирургии, то промежуток между глазами всегда будет выдавать двойников диктатора. Но узнать поддельных Путинов можно и за ушами – Буданов утверждает, что и в Мариуполе, и на параде в Москве уши Путина удивительным образом отличались.

Глава ГУР убежден, что двойников у Путина по меньшей мере три, и все они периодически появляются в медиапространстве. Кроме особенностей строения лица "дублеры" российского президента отличаются также ростом и повадками.

Также Кирилл Буданов упомянул и о продолжающейся еще с 2021 года давней болезни Путина. Пока никаких обновлений относительно его состояния нет.

"На вопрос: "Умрет ли он завтра?" – нет, не умрет. Самые высококачественные материалы применяются для его лечения, лучшие специалисты со всего мира. Это не только российская медицина", – сообщил Буданов.

Что думают о двойниках Путина другие эксперты