Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что общение с простыми людьми на временно оккупированных территориях было снято с реальным Путиным, но на съемочной площадке в России.

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Яковенко заметил, что двойники у Путина были, есть и будут. Они были не только у него, но и у ряда руководителей других стран.

Власть вряд ли может перебрать двойник

Поговаривают, что Путин даже опасается своих двойников. Яковенко относится к этому скептически, ведь это только люди, похожие на него.

Путин – это не технический человек, на него возложены функции своеобразного надзирателя, "решали", это очень важные функции,

– добавил говорящий.

Он убежден, что какой-то технический человек не может заменить кремлевского диктатора и на это никто не пойдет. Это даже трудно представить, что вместо Путина могут поставить человека похожего на него.

Яковенко рассказал о двойниках Путина: смотреть видео

Двойники на оккупированных территориях

Сейчас появляется все больше аналитики и расследований, которые обнаруживают, что в некоторых местах был не Путин, а его двойник. На это оппозиционер считает, что на переговорах с государственными деятелями сложно представить путинского двойника, а вот на оккупированных территориях Украины сложно представить настоящего Путина.

Так, на видео беседы с местными рабочими в Мариуполе точно был Путин, однако это видео было снято не в самом городе.

Потому что показать близко лицо говорящего человека и выдать его за двойника – это невозможно. Это было сделано по-другому. Конечно, ни в каком Мариуполе Путин не был, это просто монтаж,

– убежден журналист.

По его словам, один человек в съемочной студии говорит с людьми, одетыми в рабочую одежду, а другой – ездит по Мариуполю. Второго показывают издалека, потому что это двойник.

"Мосфильм" – это не Голливуд, но там вполне могут сделать такой монтаж", – добавил спикер.

Что известно о двойниках Путина