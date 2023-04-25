Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що спілкування з простими людьми на тимчасово окупованих територіях були зняті з реальним Путіним, але на знімальному майданчику в Росії.

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Яковенко зауважив, що двійники у Путіна були, є і будуть. Вони були не лише у нього, а й в низки керівників інших країн.

Владу навряд може перебрати двійник

Подейкують, що Путін навіть побоюється своїх двійників. Яковенко ставиться до цього скептично, адже це лише люди схожі на нього.

Путін – це не технічна людина, на нього покладені функції своєрідного наглядача, "рішали", це дуже важливі функції,

– додав мовець.

Він переконаний, що якась технічна людина не може замінити кремлівського диктатора, і на це ніхто не піде. Це навіть важко уявити, що замість Путіна можуть поставити людину схожу на нього.

Яковенко розповів про двійників Путіна: дивитись відео

Двійники на окупованих територіях

Зараз з'являється все більше аналітики та розслідувань, які виявляють, що в певних місцях був не Путін, а його двійник. Опозиціонер вважає, що на переговорах з державними діячами важко уявити путінського двійника, а от на окупованих територіях України важко уявити справжнього Путіна.

Так на відео бесіди з місцевими робітниками в Маріуполі точно був Путін, однак це відео було зняте не в самому місті.

Тому що показати близько обличчя людини, що говорить і видати її за двійника – це неможливо. Це було зроблено по-іншому. Звісно, ні в якому Маріуполі Путін не був, це просто монтаж,

– переконаний журналіст.

За його словами, одна особа в знімальній студії говорить з людьми, що одягнені в робочий одяг, а інша – їздить Маріуполем. Другого показують здалека, бо це двійник.

""Мосфільм" – це не Голлівуд, але там цілком можуть зробити такий монтаж", – додав спікер

Що відомо про двійників Путіна