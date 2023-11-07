Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что Песков специально не комментировал информацию о "смерти" Путина и двойников.

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В России время от времени проходят в разных форматах встречи Пескова с прессой. Он и отвечает на вопросы, которую поставят ему тамошние представители СМИ.

У России есть запрос на "смерть" Путина

Как отметил Галлямов, тамошние СМИ видят, что у российского населения есть запрос по поводу "смерти" Путина. Народ схватился за информацию от телеграмм каналов и других сомнительных источников.

Людям хочется, чтобы все это кончилось; чтобы все снова стало нормально. Они хотят вернуться в то положение, которое было до 24 февраля 2022 года. Версия, что Путина нет, дает им надежды. Других надежд они не видят,

– считает Галлямов.

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По мнению Галлямова, россияне не верят, что смогут свергнуть Путина на выборах. Также они не видят возможности, как им организовывать протесты, чтобы свергнуть власть. Там хотят избавиться от Путина, но при этом хотят не напрягаться по этому вопросу.

В этом смысле версия о "смерти" – идеальна. Вот взял он – и умер. Ничего делать не нужно. Сразу есть надежда, что станет лучше. Люди начали верить в это, как в новогоднее чудо,

– отметил Галлямов.

"Смерть" Путина: коротко