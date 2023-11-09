В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів про ставлення до теорії того, що в Путіна декілька двійників, а справжній помер кілька тижнів чи місяців тому.

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"Ні, я не прихильник цієї теорії. Я вважаю, що просто його (Путіна - 24 Канал) дієздатність може бути під сумнівом", – сказав Подоляк.

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Теорії морозильників

Радник голови ОПУ зауважив, що у публічному просторі суттєво збільшилася присутність секретаря ради безпеки Росії Ніколая Патрушева. До того ж він коментує ті теми, які ніколи не коментував.

Раніше Патрушев розповідав нісенітниці про війну та біолабораторії, проте зараз ще й коментує події, які стосуються внутрішньополітичного й внутрішньоекономічного процесу в Росії.

Він себе поводить як регент при незрозуміло кому. Це не говорить про те, що теорії морозильників вірні. Я все ж таки більш прагматично на це дивлюся,

– зазначив Подоляк.

За його словами, дієздатність суб'єкта Путіна під сумнівом. Навряд чи може він критично ставитися до того, що відбувається. Збільшення присутності в публічному просторі Патрушова-старшого на нетипових для нього темах дає матеріал, щоб подивитися, що відбувається в Росії.

Зверніть увагу! Декілька тижнів тому російський політолог Валєрій Соловей сказав, що нібито Путін "точно помер".

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