Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что речь Патрушева была "потрясающая".

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"В то же время Путин, который якобы в холодильнике, встречался с Касим-Жомартом Токаевым. Когда Патрушев "отпевал" Путина, глава Кремля встречался с президентом Казахстана", – отметил Яковенко.

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"Гонки на лафетах"

Российский оппозиционный журналист сказал, что помнит "гонок на лафетах", когда в Советском Союзе хоронили генсеков одного за другим. Среди любителей этого действа говорили, что нужно брать абонемент на подобные мероприятия. Даже выработалось жесткое правило, что следующим генсеком станет председатель похоронной комиссии.

"Гонки на лафетах" – смерть высших советских государственных и партийных деятелей.

Согласно этим правилам, Патрушева твердо назначили новым президентом. Я думаю, что периодическое пребывание Путина в холодильнике поможет ему пережить Патрушева, который рискуя, говорил о главе Кремля в прошедшем времени,

– сказал Яковенко.

На самом деле, того, что все ждали и надеялись, к сожалению, не произошло. Но для того, чтобы это все-таки произошло, сперва нужно победить российскую оккупационную армию.

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