Про це повідомили в Херсонській ОВА. Також оприлюднили фото наслідків російської атаки, інформує 24 Канал.
Раніше Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі, кількість поранених зросла
Медики якраз поверталися з виклику
Російські загарбники завдали терористичного удару з безпілотника по автівці швидкої допомоги. Окупанти атакували її 21 листопада на виїзді з Берислава. Лікарі поверталися з виклику.
Дивом медики не постраждали,
– підкреслили в ОВА.
Росіяни атакували швидку / Фото Херсонської ОВА
Наслідки російської атаки / Фото Херсонської ОВА