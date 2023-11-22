Про це повідомили в Херсонській ОВА. Також оприлюднили фото наслідків російської атаки, інформує 24 Канал.

Раніше Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі, кількість поранених зросла

Медики якраз поверталися з виклику

Російські загарбники завдали терористичного удару з безпілотника по автівці швидкої допомоги. Окупанти атакували її 21 листопада на виїзді з Берислава. Лікарі поверталися з виклику.

Дивом медики не постраждали,

– підкреслили в ОВА.

Росіяни атакували швидку / Фото Херсонської ОВА