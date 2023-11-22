Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Также обнародовали фото последствий российской атаки, передает 24 Канал.

Ранее Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне: есть погибшие, количество раненых выросло

Медики как раз возвращались с вызова

Российские захватчики нанесли террористический удар с беспилотника по машине скорой помощи. Оккупанты атаковали ее 21 ноября на выезде из Берислава. Врачи возвращались с вызова.

Чудом медики не пострадали,
– подчеркнули в ОВА.

росіяни атакували швидкуРоссияне атаковали скорую / Фото Херсонской ОВА

Окупанти атакували швидкуПоследствия российской атаки / Фото Херсонской ОВА

Российские военные не впервые обстреливают скорую

  • В апреле оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав из артиллерии. Под огонь захватчиков попала бригада скорой, которая мчалась к раненой женщине.
  • В результате обстрела двое фельдшеров получили ранения.
  • Кстати, 5 октября агрессор попал прямо в больницу Берислава. Враг полностью уничтожил четвертый этаж, еще один – частично.
  • Кроме того, оккупанты повредили машины "экстренки". Пострадали два медработника. У водителя скорой – перелом ноги и ранение головы, у фельдшера – контузия.