Россияне обстреляли и медиков. В областной военной администрации рассказали, что два человека получили ранения.

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Что произошло в Бериславе

️Город Берислав – снова под артиллерийским огнем, – под обстрел попала бригада скорой помощи,

– заявили в ОВА.

Там также пояснили, что врачи скорой помощи ехали к раненой женщине, которая находилась в собственном доме. К несчастью:

автомобиль "скорой" зацепили обломки российских снарядов;

двое фельдшеров получили ранения.

После этого на место инцидента выехали медики и другие службы.

В Херсонской области снаряд попал в дом, где была женщина с двумя детьми

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что 7 апреля россияне обстреляли село Станислав Херсонской области. Ударили опять же из артиллерии.

Российский снаряд попал в жилой дом. Впоследствии – проломил крышу и сдетонировал.

Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик,

– заявил Ермак.

По его данным, все раненые – в херсонской больнице. Мать с сыном – в состоянии средней тяжести, девочка – с тяжелыми ранениями. По состоянию на утро 7 апреля ее оперировали.

Подробнее о состоянии детей и их матери – читайте по ссылке.