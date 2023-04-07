Россияне обстреляли и медиков. В областной военной администрации рассказали, что два человека получили ранения.
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Что произошло в Бериславе
️Город Берислав – снова под артиллерийским огнем, – под обстрел попала бригада скорой помощи,
– заявили в ОВА.
Там также пояснили, что врачи скорой помощи ехали к раненой женщине, которая находилась в собственном доме. К несчастью:
- автомобиль "скорой" зацепили обломки российских снарядов;
- двое фельдшеров получили ранения.
После этого на место инцидента выехали медики и другие службы.
В Херсонской области снаряд попал в дом, где была женщина с двумя детьми
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что 7 апреля россияне обстреляли село Станислав Херсонской области. Ударили опять же из артиллерии.
Российский снаряд попал в жилой дом. Впоследствии – проломил крышу и сдетонировал.
Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик,
– заявил Ермак.
По его данным, все раненые – в херсонской больнице. Мать с сыном – в состоянии средней тяжести, девочка – с тяжелыми ранениями. По состоянию на утро 7 апреля ее оперировали.
Подробнее о состоянии детей и их матери – читайте по ссылке.