Росіяни обстріляли й медиків. У обласній військовій адміністрації розповіли, що двоє людей зазнали поранень.
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Що трапилось у Бериславі
️Місто Берислав – знову під артилерійським вогнем: під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги,
– заявили в ОВА.
Там також пояснили, що лікарі швидкої допомоги їхали до жінки, яка поранена перебувала у власному будинку. На жаль:
- автомобіль швидкої зачепили уламки російських снарядів;
- двоє фельдшерів дістали поранення.
Після цього на місце інциденту виїхали медики та інші служби.
На Херсонщині снаряд влучив в будинок, де була жінка з двома дітьми
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що 7 квітня росіяни обстріляли село Станіслав Херсонської області. Вдарили знову ж таки з артилерії.
Російський снаряд влучив у житловий будинок. Згодом – проломив дах та здетонував.
Поранень зазнали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик,
– заявив Єрмак.
За його даними, всі поранені – в херсонській лікарні. Матір з сином – у стані середньої тяжкості, дівчинка – з важкими пораненнями. Станом на ранок 7 квітня її оперували.
Детальніше про стан дітей та їхньої матері – читайте за посиланням.