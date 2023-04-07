Росіяни обстріляли й медиків. У обласній військовій адміністрації розповіли, що двоє людей зазнали поранень.

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Що трапилось у Бериславі

️Місто Берислав – знову під артилерійським вогнем: під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги,

– заявили в ОВА.

Там також пояснили, що лікарі швидкої допомоги їхали до жінки, яка поранена перебувала у власному будинку. На жаль:

автомобіль швидкої зачепили уламки російських снарядів;

двоє фельдшерів дістали поранення.

Після цього на місце інциденту виїхали медики та інші служби.

На Херсонщині снаряд влучив в будинок, де була жінка з двома дітьми

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що 7 квітня росіяни обстріляли село Станіслав Херсонської області. Вдарили знову ж таки з артилерії.

Російський снаряд влучив у житловий будинок. Згодом – проломив дах та здетонував.

Поранень зазнали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик,

– заявив Єрмак.

За його даними, всі поранені – в херсонській лікарні. Матір з сином – у стані середньої тяжкості, дівчинка – з важкими пораненнями. Станом на ранок 7 квітня її оперували.

Детальніше про стан дітей та їхньої матері – читайте за посиланням.