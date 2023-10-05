На жаль, унаслідок удару є постраждалі. Також пошкоджено машини швидкої допомоги.

Важливо Під час обстрілу Херсона загинули 2 людини: серед них – комунальник

Ворог влучив у лікарню в Бериславі

Місцева влада розповіла, що внаслідок удару вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.

На жаль, постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію.

Наслідки ворожого удару / фото ОВА

Зазначимо, що до цього в ОВА повідомляли, що ворог завдав пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

У прокуратурі уточнили, що наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"5 жовтня близько 12:40 російські військові обстріляли один з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині. Снаряди поцілили по лікарні і станції екстреної медичної допомоги. Частково зруйновано корпус лікарні. Попередньо, травми отримав водій та фельдшер закладу охорони здоров'я", – розповіли у відомстві.

Зверніть увагу! Після удару по Бериславу місцева влада попередила про ймовірний авіаційний удар по Херсонщині. Пройдіть до укриттів!

Херсонщина потерпає від ворожих обстрілів