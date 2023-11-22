Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил в своих соцсетях, что 22 ноября Россия снова обстреляла областной центр. Оккупанты атаковали Херсон около 17:00.

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Что известно об атаке России на Херсон

Как пояснил Мрочко, захватчики обстреляли областной центр свременно оккупированного левобережья Херсонщины. Вражеский снаряд попал в жилую многоэтажку. К сожалению, есть один погибший.

По уточненной информации, погибшему в результате обстрела жилых кварталов в центре Херсона было 42 года. На момент удара мужчина находился во дворе многоэтажки, куда попал вражеский снаряд,

– написал глава Херсонской МВА.

Россия атаковала Донбасс

В Донецкой области в эту среду захватчики обстреляли 3 населенных пункта. К сожалению, есть погибшие на раненые. Предварительно, оккупанты применили артиллерию.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура утром 22 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку. В этот момент на улице находился 67-летний житель. В результате разрыва снаряда мужчина получил открытое проникающее ранение грудной клетки. К счастью, он выжил. Его госпитализировали.



Последствия вражеской атаки в Донецкой области / Фото Донецкой областной прокуратуры

Также страна-агрессорка сегодня атаковала Часов Яр и, к сожалению, забрала жизнь у местного жителя. 59-летний мужчина погиб на территории частного домовладения. Еще в эту среду захватчики обстреляли поселок Пивничное, расположенный неподалеку от Торецка. В результате пострадал 49-летний местный житель. К сожалению, его ранения оказались смертельными.



Мирные жители страдают из-за российских обстрелов / Фото Донецкой областной прокуратуры

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