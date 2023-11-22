Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил в своих соцсетях, что 22 ноября Россия снова обстреляла областной центр. Оккупанты атаковали Херсон около 17:00.
Читайте также Жуткий обстрел Херсона: количество жертв возросло до трех
Что известно об атаке России на Херсон
Как пояснил Мрочко, захватчики обстреляли областной центр свременно оккупированного левобережья Херсонщины. Вражеский снаряд попал в жилую многоэтажку. К сожалению, есть один погибший.
По уточненной информации, погибшему в результате обстрела жилых кварталов в центре Херсона было 42 года. На момент удара мужчина находился во дворе многоэтажки, куда попал вражеский снаряд,
– написал глава Херсонской МВА.
Россия атаковала Донбасс
В Донецкой области в эту среду захватчики обстреляли 3 населенных пункта. К сожалению, есть погибшие на раненые. Предварительно, оккупанты применили артиллерию.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура утром 22 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку. В этот момент на улице находился 67-летний житель. В результате разрыва снаряда мужчина получил открытое проникающее ранение грудной клетки. К счастью, он выжил. Его госпитализировали.
Последствия вражеской атаки в Донецкой области / Фото Донецкой областной прокуратуры
Также страна-агрессорка сегодня атаковала Часов Яр и, к сожалению, забрала жизнь у местного жителя. 59-летний мужчина погиб на территории частного домовладения. Еще в эту среду захватчики обстреляли поселок Пивничное, расположенный неподалеку от Торецка. В результате пострадал 49-летний местный житель. К сожалению, его ранения оказались смертельными.
Мирные жители страдают из-за российских обстрелов / Фото Донецкой областной прокуратуры
Россия постоянно терроризирует мирных украинцев
- Недавно российские оккупанты обстреляли стоянку частного транспортного предприятия в Херсоне. В результате 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.
- Не так давно Россия попала по больнице в городе Селидово на Донетчине. В результате этого теракта погибли 3 человека.
- Напомним, в Херсонской области оккупанты с помощью дрона атаковали автомобиль медиков, которые возвращались с вызова. Это произошло на выезде из Берислава. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.