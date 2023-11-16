Детальнее о последствиях обстрела Херсона рассказал глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что самая младшая пострадавшая в результате атаки областного центра – 15-летняя девушка.

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Что известно о жертве и пострадавших

75-летняя женщина находилась в собственной квартире, когда враг поливал огнем Херсон. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По состоянию на 21:35 16 ноября известно также о восьми раненых. По словам Прокудина, оккупанты избивали по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона. В результате повреждения получили дома, автомобили, АЗС и автомойка.

Глава ОВА отметил, что самый молодой раненый – 15-летний ребенок. Она вместе со своей 52-летней родственницей попала под обстрел. Известно, что пострадавшие были госпитализированы.

Еще до больницы доставили четырех жителей Херсона. Речь идет о двух женщинах 39 и 63 лет, а также мужчинах 63 и 46 лет.

Еще двум херсонцам – 60 и 63 лет – медицинскую помощь оказывали на месте.

Обратим внимание, что часть Херсона остается без электроэнергии. В ОВА рассказали, когда начнут восстанавливать подачу света жителям города.

Городян призывают отнестись с пониманием