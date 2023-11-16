Детальнее о ситуации в регионе рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Сообщение об обесточивании областного центра от него поступило в 21:17 16 ноября.

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Некоторые районы Херсона без света

Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен. Без света остались некие районы городка. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы завтра утром,

– отметил он.

О том, что враг накрывает Херсон массированным огнем, Александр Прокудин сообщил в 19:30 в своем телеграме. Он также выложил видео, на котором можно услышать взрывы и увидеть зарево в небе.

Позже он сообщил, что в результате атаки пострадали трое жителей Херсона. Среди них – 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница. Пострадавших госпитализировали в больницу, чтобы предоставить им необходимую медицинскую помощь.

В эфире телемарафона начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников поделился другими подробностями. Он заметил, что атака началась около 19:15. И что "действительно был ад".

По его словам, были перебои со светом. В некоторых районах электроэнергии нет до сих пор. Он добавил, что возобновлять подачу электроэнергии начнут с утра, ведь это делать сейчас опасно. Кроме того, все прекрасно понимают, насколько сложна сейчас работа у энергетиков. Он попросил с пониманием к этому отнестись.

Число пострадавших возросло

Толоконников добавил, что это была миксованная атака Херсона. Враг использовал и артиллерию, и минометы, и РСЗО. Говорит, что канонада была такой, что свет был, как на улице день. Он также добавил, что погибла 75-летняя женщина.

Он добавил, что возле автомойки пострадал двигавшийся к ней мужчина. Также пострадал сотрудник АЗС в результате атаки. Если финализировать, то речь идет о одной погибшей и 8 пострадавших от рук российских захватчиков.