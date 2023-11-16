Детальніше про ситуацію в регіоні розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Повідомлення про знеструмлення обласного центру від нього надійшло о 21:17 16 листопада.

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Деякі райони Херсона без світла

Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра зранку,

– зазначив він.

Про те, що ворог накриває Херсон масованим вогнем, Олександр Прокудін повідомив о 19:30 у своєму телеграмі. Він також виклав відео, на якому можна почути вибухи і побачити зарево у небі.

Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки постраждали троє мешканців Херсона. Серед них – 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. Потерпілих госпіталізували до лікарні, щоб надати їм усю необхідну медичну допомогу.

В ефірі телемарафону начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков поділився іншими подробицями. Він зауважив, що атака почалася близько 19:15. І що "дійсно було пекло".

За його словами, були перебої зі світлом. У деяких районах електроенергії немає досі. Він додав, що відновлювати подачу електроенергії почнуть зранку, адже це робити зараз небезпечно. Крім того, всі чудово розуміють, наскільки складна зараз робота в енергетиків. Тож він попрохав з розумінням до цього поставитися.

Кількість постраждалих зросла

Толоконніков додав, що це була міксована атака Херсона. Ворог використовував і артилерію, і міномети, і РСЗВ. Каже, що канонада була така, що світло було, наче на вулиці день. Він також додав, що загинула 75-річна жінка.

Він додав, що біля автомийки постраждав чоловік, який рухався до неї. Також постраждав співробітник АЗС внаслідок атаки. Якщо фіналізувати, то йдеться про одну загиблу та 8 постраждалих від рук російських загарбників.