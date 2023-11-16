В частности, очевидцы сообщали о нескольких единицах артиллерийских выстрелов. Пока в регионе воздушную тревогу не объявляли.

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Что известно об обстреле Херсона

Обратите внимание! Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что сейчас известно о трех пострадавших херсонцах. Среди них 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница, которых "скорая" доставила в больницу. Впоследствии он рассказал, что в результате обстрела города погибла 75-летняя женщина. В момент вражеской атаки она была в своей квартире.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин около 19:30 сообщил, что в Херсоне раздались громкие звуки взрывов. По предварительной информации, оккупанты снова обстреляли город с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

На кадрах можно услышать громкие звуки, раздававшиеся от артиллерийских обстрелов. Кроме того, далеко также можно увидеть пламя, образовавшееся в результате вражеского огня.

Россияне накрыли Херсон мощным огнем / Видео из телеграм-канала Александра Прокудина

Атаку по Херсону прокомментировал и глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко. Так, в результате атаки травмированы жители города.

"Центр города Херсон находится под вражеским обстрелом! В настоящее время есть три пострадавших", – подчеркнул он.

Несмотря на это, в Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. Пока неизвестно, каковы масштабы разрушений в самом городе в результате российской атаки.

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