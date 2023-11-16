В частности, очевидцы сообщали о нескольких единицах артиллерийских выстрелов. Пока в регионе воздушную тревогу не объявляли.
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Что известно об обстреле Херсона
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин около 19:30 сообщил, что в Херсоне раздались громкие звуки взрывов. По предварительной информации, оккупанты снова обстреляли город с временно оккупированного левобережья Херсонской области.
На кадрах можно услышать громкие звуки, раздававшиеся от артиллерийских обстрелов. Кроме того, далеко также можно увидеть пламя, образовавшееся в результате вражеского огня.
Россияне накрыли Херсон мощным огнем / Видео из телеграм-канала Александра Прокудина
Атаку по Херсону прокомментировал и глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко. Так, в результате атаки травмированы жители города.
"Центр города Херсон находится под вражеским обстрелом! В настоящее время есть три пострадавших", – подчеркнул он.
Несмотря на это, в Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. Пока неизвестно, каковы масштабы разрушений в самом городе в результате российской атаки.
Россия уже не в первый раз мощно обстреливает Херсон
- Российская армия 13 ноября обстреляла Херсон шквальным огнем. В результате вражеской атаки пострадала одна из местных больниц, а также уничтожена "скорая" и другой автомобильный транспорт, который был на территории медицинского учреждения.
- Кроме того, в результате атаки также пострадали люди. В частности, оккупанты из артиллерии обстреляли авто, в котором находилась семья с 2-месячным младенцем, возвращавшимся из больницы, когда начался обстрел. Сам ребенок получил минно-взрывное ранение головы, а его состояние было средней тяжести.
- Позднее стало известно, что жизни младенца и его родным уже ничего не угрожает. Матери ребенка ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние пострадавших херсонцев было стабильно тяжелым, но с положительной динамикой.