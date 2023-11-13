Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что 13 ноября был еще один трудный день для области.
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Почти два десятка пострадавших
С утра и до вечера оккупанты кроют огнем мирные населенные пункты региона. Пока известно о 17 пострадавших,
– отметил он.
По словам Прокудина, самая молодая травмированная – двухмесячный младенец. Девочка находится в больнице с взрывной травмой головы средней степени тяжести. К сожалению, ее дедушку убила страна-агрессор, а за жизнь матери продолжают бороться медики.
А уже после обеда оккупанты атаковали центр Херсона. Погибли два человека и еще десять травмированы. Также еще два человека попали под обстрел в Бериславе, отметил глава ОВА.
И на фоне таких трагических новостей, получил неприятное и даже отвратительное известие. Речь идет о ситуации, когда женщину с дедушкой отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний,
– добавил Прокудин.
По его словам, такое поведение позорно и недопустимо. Он подчеркнул, что укрытие – для всех, а не только для работников или посетителей. Глава ОВА выразил надежду, что все ответственные лица его услышали и поняли.
Массированный обстрел в годовщину увольнения
- 11 ноября была годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. И в этот день враг совершил массированный обстрел областного центра.
- Военные так называемой "второй армии мира" фактически весь день атаковали Херсон и область. Враг выпустил 343 снаряда из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, авиации и БПЛА.
- Во время атаки Херсона с артиллерии ранения получил 41-летний полицейский. Также поврежден служебный автомобиль. Кроме того, ранены три женщины в возрасте 54, 38 и 30 лет. В них – минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.