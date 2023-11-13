Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал 24 Каналу обращение Владимира Зеленского от 12 ноября. Президент призвал готовиться к увеличению вражеских атак.

Читайте также Удары по энергетике: сколько раз Россия обстреляла объекты энергосистемы за последние недели

"Это предупреждение для нас всех. Должны осознавать, что Россия сегодня имеет всего два аргумента", – отметил Подоляк.

Россия снова будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру: смотрите видео 24 Канала

По его словам, речь идет о:

атаках на гражданское население и критическую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным нормальное существование;

применении управляемых авиационных бомб на линии фронта, чтобы замедлить наше продвижение.

Зеленский обратился также к партнерам

Украина делает все возможное, чтобы защитить от вражеских ударов энергетическую и другую инфраструктуру. Однако наша страна нуждается в помощи от союзников.

Безусловно, для наших партнеров важно все же ускорить объемы поставок систем противоракетной обороны,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ также акцентировал внимание на важности систем радиоэлектронной борьбы.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Угроза блекаута зимой: последние новости