Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал 24 Каналу обращение Владимира Зеленского от 12 ноября. Президент призвал готовиться к увеличению вражеских атак.

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"Это предупреждение для нас всех. Должны осознавать, что Россия сегодня имеет всего два аргумента", – отметил Подоляк.

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По его словам, речь идет о:

  • атаках на гражданское население и критическую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным нормальное существование;
  • применении управляемых авиационных бомб на линии фронта, чтобы замедлить наше продвижение.

Зеленский обратился также к партнерам

Украина делает все возможное, чтобы защитить от вражеских ударов энергетическую и другую инфраструктуру. Однако наша страна нуждается в помощи от союзников.

Безусловно, для наших партнеров важно все же ускорить объемы поставок систем противоракетной обороны,
– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ также акцентировал внимание на важности систем радиоэлектронной борьбы.

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