Для циничных ударов русские военные используют разное вооружение. Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко во время встречи с заместителем Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом.

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Россия продолжает уничтожать энергосистему Украины

Галущенко сообщил, что Украина нуждается в помощи в энергосекторе, ведь россияне продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры. По его словам, в течение последних недель Россия 60 раз атаковала энергетическую систему нашей страны разными видами оружия.

После каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, а потому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение.

– подчеркнул Галущенко.

К примеру, вечером 30 октября российские военные атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Как следствие – серьезно повреждено оборудование.

Особенно цинично враг атакует энергетические объекты в прифронтовых районах. По информации "Укрэнерго", по состоянию на 8 ноября из-за обстрелов повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Специалисты начнут ремонт, как только разрешат военные и ситуация в регионах.

В ГУР ответили, когда Россия может нанести ощутимые удары по энергетике

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Украина готовится к возможным блекаутам из-за русских обстрелов. Он предполагает, что российские военные могут нанести удары, когда в Украине ощутимо станет холоднее.

"Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. И никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или к принципам гуманизма, нет", – подчеркнул Юсов.

Вместе с тем он заявил, что Россия может атаковать критическую инфраструктуру в любой момент, поэтому делать какие-то "анонсы" не совсем правильно. В настоящее время враг активно накапливает ракеты. В разведке предполагается, что Россия вряд ли повторит ошибку предыдущего года, когда она просто истощила свои запасы ракет нерациональным использованием. Впрочем, любой ракетный удар является серьезным вызовом, угрожающим инфраструктуре.