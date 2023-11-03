Таким прогнозом с 24 Каналом Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он предупреждает украинцев о том, что эта зима будет сложнее предыдущей.

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Сколько дней заберут блекауты

Первое, что следует понимать в контексте грядущей зимы и плановых отключений электроэнергии: даже в случае, если Россия не будет наносить ракетные удары, в самые холодные недели года отключения света будут более продолжительными.

Объяснение в цифрах: В прошлом украинцы в среднем были со светом в течение 12 – 16 часов в сутки. Однако в этом году эта цифра может снизиться до 8 – 12 часов, не считая ракетных ударов агрессора. В то же время украинские чиновники подчеркивают, что не стоит надеяться на то, что враг откажется от ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

В случае же массированных ракетных ударов блекауты (полные отключения света на значительной территории на неопределенное время – 24 Канал) будут происходить чаще по сравнению с прошлым годом, когда таких случаев было всего 2.

Юрий Корольчук об угрозе блекаутов этой зимой: смотрите видео

Эксперт отмечает, что оба прошлогодних блекаута были контролируемыми. Это означает, что отключение питания производило именно Укрэнерго для предотвращения более масштабных аварий в энергосети.

Такие блекауты могут длиться пол дня, день или даже три дня. Соответственно, в течение этой зимы украинцы при худшем сценарии могут прожить до 15 – 20 дней в режиме блекаутов совокупно,

– предупредил Корольчук.

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