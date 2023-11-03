Таким прогнозом із 24 Каналом поділився Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він попереджає українців про те, що ця зима буде складнішою за попередню.

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Скільки днів заберуть блекаути

Перше, що варто розуміти в контексті прийдешньої зими та планових відключень електроенергії: навіть у випадку, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів, в найхолодніші тижні року відключення світла будуть тривалішими.

Пояснення в цифрах: Минулого українці в середньому були зі світлом протягом 12 – 16 годин на добу. Однак цього року ця цифра може знизитись до 8 – 12 годин, не враховуючи ракетні удари агресора. Водночас українські посадовці наголошують, що не варто сподіватися на те, що ворог відмовиться від ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

У випадку масованих ракетних ударів блекаути (повні відключення світла на значній території на невизначений час – 24 Канал) будуть ставатися частіше порівняно із минулим роком, коли таких випадків було лише 2.

Юрій Корольчук про загрозу блекаутів цієї зими: дивіться відео

Експерт наголошує, що обидва минулорічні блекаути були контрольованими. Це означає, що відключення живлення робило саме Укренерго для запобігання масштабніших аварій у енергомережі.

Такі блекаути можуть тривати пів дня, день або навіть три дні. Відповідно, протягом цієї зими українці за найгіршого сценарію можуть прожити до 15 – 20 днів у режимі блекаутів сукупно,

– попередив Корольчук.

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