Таким прогнозом із 24 Каналом поділився Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він попереджає українців про те, що ця зима буде складнішою за попередню.
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Скільки днів заберуть блекаути
Перше, що варто розуміти в контексті прийдешньої зими та планових відключень електроенергії: навіть у випадку, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів, в найхолодніші тижні року відключення світла будуть тривалішими.
У випадку масованих ракетних ударів блекаути (повні відключення світла на значній території на невизначений час – 24 Канал) будуть ставатися частіше порівняно із минулим роком, коли таких випадків було лише 2.
Юрій Корольчук про загрозу блекаутів цієї зими: дивіться відео
Експерт наголошує, що обидва минулорічні блекаути були контрольованими. Це означає, що відключення живлення робило саме Укренерго для запобігання масштабніших аварій у енергомережі.
Такі блекаути можуть тривати пів дня, день або навіть три дні. Відповідно, протягом цієї зими українці за найгіршого сценарію можуть прожити до 15 – 20 днів у режимі блекаутів сукупно,
– попередив Корольчук.
Україна готується до важкої зими: про що говорять чиновники
- Станом на середину осені Україна змогла відремонтувати значну частину енергетичну інфраструктуру, пошкоджену обстрілами минулої зими. Однак, за словами енергетиків, в цю зиму наша держава вимушено увійде без додаткових резервів генерації.
- Також Україна намагається підготувати на своїх енергетичних об'єктах три рівні захисту: від вибухової хвилі, він ударних дронів та від влучання ракет. На жаль, цей будівництво завершити до початку зими не вийде через великий обсяг запланованих робіт.
- За оцінками Мустафи Найєма, до кінця року завершиться перший етап будівництва другого рівня захисту від дронів, а до кінця зими усі 22 українські підстанції будуть обладнані цим захистом. Водночас третій рівень захисту підстанцій, за словами чиновника, "не має аналогів у світі" і є вкрай коштовним у виготовленні.