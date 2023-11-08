Для цинічних ударів російські військові використовують різне озброєння. Про це розповів очільник Міненерго Герман Галущенко під час зустрічі із заступником Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєттом.

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Росія продовжує нищити енергосистему України

Галущенко повідомив, що Україна потребує допомоги в енергосекторі, адже росіяни продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, протягом останніх тижнів Росія 60 разів атакувала енергетичну систему нашої країни з різних видів зброї.

Після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають, а тому допомога партнерів українському енергосектору має важливе значення,

– наголосив Галущенко.

До прикладу, увечері 30 жовтня російські військові атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Як наслідок – серйозно пошкоджено обладнання.

Особливо цинічно ворог атакує енергетичні об'єкти в прифронтових районах. За інформацією "Укренерго", станом на 8 листопада через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Фахівці почнуть ремонт, як тільки дозволять військові та безпекова ситуація.

У ГУР відповіли, коли Росія може завдати відчутних ударів по енергетиці

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Україна готується до можливих блекаутів через російські обстріли. Він припускає, що російські військові можуть завдати ударів, коли в Україні відчутно стане холодніше.

"Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. І жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права або до принципів гуманізму, немає", – наголосив Юсов.

Разом з тим, він заявив, що Росія може атакувати критичну інфраструктуру у будь-який момент, тому робити якісь "анонси" не зовсім правильно. Нині ворог активно накопичує ракети. У розвідці припускають, що Росія навряд чи повторить помилку попереднього року, коли вона просто виснажила свої запаси ракет нераціональним використанням. Втім, будь-який ракетний удар є серйозним викликом, що загрожує інфраструктурі.