Украинские разведчики уже знают, когда начнутся массированные обстрелы энергетики. Говоря о том, изменили ли россияне тактику, представитель ГУР МО Андрей Юсов сравнил оккупантов с людоедом, который не может остановиться.

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Обойдется ли без обстрелов

На вопрос, может ли быть так, что Россия не станет бить по Украине поздней осенью и зимой, Юсов отвечает однозначно.

Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное, есть. Но все же нужно готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак России. И никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права либо к принципам гуманизма, нет,

– говорит он.

Представитель ГУР МО называет обстрелы энергетики во время холодов абсолютно вероятным сценарием. Россия стреляет по Украине постоянно, поэтому и оснований надеяться на какие-либо изменения нет.

Когда начнутся обстрелы

У наших разведчиков есть данные, когда именно россияне могут начать атаки на инфраструктуру. По словам Юсова, информацию собирают из разных источников, а затем эти данные учитывают "в общих планах по противодействию подобным атакам". Впрочем, конкретной даты представитель ГУР не назвал.

Окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно. На каждый сигнал воздушной тревоги надо обращать внимание всем – и гражданским, и военным,

– подчеркнул он.

Смогут ли в этом году россияне массированно бить ракетами

Как сообщил разведчик, оккупанты продолжают производить ракеты. И хотя им уже не выйти на довоенный уровень, они все-таки работают. В частности, накапливают оружие для массированных ударов.

Юсов сомневается в том, что Россия повторит ошибку прошлого года, когда она просто истощила свои запасы ракет нерациональным использованием. Но, говорит он, любой ракетный удар – серьезный вызов, угрожающий инфраструктуре.

Россияне нарастили производство ракет по некоторым позициям

Также представитель ГУР ответил на вопрос о некоторых цифрах в производстве ракет. Он объясняет, что до полномасштабного вторжения ракетное производство в России было относительно небольшим, поэтому сейчас государство-агрессор производит больше, чем до войны.

По его мнению, ключевым является не то, сколько россияне произвели, а то, сколько они потратили и сколько современных видов вооружения могут производить.

Они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет,

– заключает Юсов.

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