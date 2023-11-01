Энергосистема Украины еще не восстановлена полностью после обстрелов. Об этом рассказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго", в интервью "Голосу Америки".

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Почему восстановление длится так долго

Некоторые единицы оборудования производятся десять месяцев и еще три-четыре месяца доезжают в Украину. Если просто отправить запрос на завод, чтобы произвести автотрансформатор, или какую-нибудь мощную турбину, или генератор на большой энергоблок, ты еще встанешь в очередь на год-два, потому что это очень дефицитные ресурсы на мировом рынке.

– объясняет Кудрицкий.

По его словам, электростанции или большие магистральные подстанции строят несколько лет. Чтобы построить энергосистему страны, нужно 30 – 40 лет. Понятно, что восстановить все, поврежденное Россией, в течение 7 – 8 месяцев на 100% невозможно.

Что известно о масштабе повреждений в энергетике

Россия повредила 70 крупных энергетических объектов Украины и множество малых. В целом в Укрэнерго характеризуют убытки так: до половины объектов энергетики были повреждены, разрушения понесла каждая крупная электростанция, тепловая и гидро.

В то же время глава правления НЭК "Укрэнерго" уверяет: то, что можно было сделать, уже сделано. К примеру, те ремонтные работы, которые планировали провести до зимы.

Какие планы на зиму

Энергосистему будут восстанавливать даже во время холодов: это нужно, чтобы вернуться на уровень прочности, который был до обстрелов.

Сейчас нам нужно использовать оставшееся время, чтобы нарастить прежде всего способности электростанций производить электрическую энергию, чтобы покрыть потребление, которое будет увеличиваться во время холодов,

– говорит Кудрицкий.



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