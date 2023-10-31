В результате российских обстрелов может исчезнуть свет, связь и даже вода. О том, как подготовиться к этому читайте в тексте 24 Канала.

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Нужно делать запасы

Единственный вариант, который поможет подготовиться к подобному сценарию, сделать запас питьевой и технической воды. Одному взрослому человеку нужно в сутки:

1,5-2 литра питьевой воды;

10-12 литра для гигиены и приготовления пищи.

Поэтому стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа. Можно приобрести в магазине бутылированную питьевую воду – лучший вариант для длительного хранения. Она расфасована по определенной технологии и имеет долгий срок годности, если будет храниться укупоренной и в прохладном помещении.

Техническую воду нужно разлить в пустые бутыли или набрать полную ванную воду, однако это неудобно.

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