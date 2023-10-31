Внаслідок російських обстрілів може зникнути світло, зв'язок та навіть вода. Про те, як підготуватися до цього – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Уперше у світі, – в Укренерго розповіли, як захищатимуть енергооб'єкти від ракет
Потрібно робити запаси
Єдиний варіант, який допоможе підготуватися до подібного сценарію, зробити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:
- 1,5-2 літра питної води;
- 10-12 літра для гігієни та для приготування їжі.
Тож варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Можна придбати у магазині бутильовану питну воду – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і в прохолодному приміщенні.
Технічну воду потрібно розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, проте це незручно.
Що має бути в аптечці на випадок блекауту
- Україна протистоїть підступному ворогу. Окрім енергетичного шантажу, Росія використовує ядерні погрози. 24 Канал зібрав поради лікарів та фахівців щодо того, що має бути в домашній аптеці в умовах нинішньої війни.
- Перше, що потрібно врахувати – індивідуальні потреби родини та кожного її члена окремо. Тобто, якщо у вашій сім'ї хтось страждає на діабет і йому необхідні цукрознижуючі препарати, чи є люди з гіпертонією, які приймають ліки для нормалізації тиску; або особи, які приймають препарати для розрідження крові, чи ліки для стабілізації настрою, як от антидепресанти, чи антипсихотики, – в усіх цих випадках варто подбати про те, аби вдома був запас необхідних ліків (на кілька тижнів, а краще – місяців) на випадок, якщо виникнуть проблеми з їх купівлею.
- Укомплектувати аптечку ліками дійсно не буде зайвим, адже бігати по аптеках під час відключень світла – ще той квест. Відомий український лікар Тарас Жиравецький опублікував перелік ліків, які допоможуть підготувати базову аптечку.