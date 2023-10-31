Внаслідок російських обстрілів може зникнути світло, зв'язок та навіть вода. Про те, як підготуватися до цього – читайте у тексті 24 Каналу.

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Потрібно робити запаси

Єдиний варіант, який допоможе підготуватися до подібного сценарію, зробити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

1,5-2 літра питної води;

10-12 літра для гігієни та для приготування їжі.

Тож варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Можна придбати у магазині бутильовану питну воду – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і в прохолодному приміщенні.

Технічну воду потрібно розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, проте це незручно.

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