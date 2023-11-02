Издание отмечает, что в последние недели враги атакуют ракетами и беспилотниками энергетическую инфраструктуру. Иностранные журналисты рассказали, как наша страна готовится к атакам врага.

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Как Украина готовится к атакам россиян по энергетике

Украина заверила журналистов, что в этот раз мы подготовлены лучше, чем в прошлом году. В частности, на критической подстанции электросети на севере Украины построили стену из бетонных блоков для защиты трансформаторов, а вокруг другой прилегающей подстанции – габионы (цилиндрические конструкции), наполненные камнями или песком.

По данным издания, по всей стране устанавливают мешки с песком и сетчатые крыши для защиты сотен небольших целей, которые можно уничтожить одним ударом и вызвать массовое отключение электроэнергии.

Мы называем это пассивной защитой,

– заявил украинский премьер Денис Шмигаль.

По его словам, Украина гораздо более подготовлена после тестирования и усовершенствования своих укреплений. Он уточнил, что речь не идет о защите на 100%, однако такие мероприятия сработали в 80 – 90% случаев. Особенно это сработало против дронов, отклоняющихся от курса или обломки которых падают на критически важную инфраструктуру после сбития.

Иностранные журналисты рассказали, что под землю перенесли элементы инфраструктуры, не требующие вентиляции. Ведь поврежденные электрические кабели можно быстро заменить, однако ремонт подстанций и трансформаторов занимает больше времени.

Но издание отметило, что запасные части хранятся в приграничных странах-союзниках, что позволяет их быстро заказать.

Украина пытается защитить объекты энергетики