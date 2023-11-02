Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире национального телемарафона рассказала, что от Службы спасения развернуто уже около тысячи Пунктов несокрушимости. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Готова ли Украина к зиме: в Укрэнерго рассказали, почему энергосистема восстановлена не полностью

Кто может воспользоваться пунктами несокрушимости

Светлана Водолага рассказала, что по всей Украине развернуто и подготовлено более 10 800 пунктов несокрушимости от ГСЧС и других ведомств и администраций, где есть все необходимое на случай отключения электроснабжения.

Она подчеркнула, что они уже готовы и ими кто-либо может ими воспользоваться. А дополнительно при необходимости Служба спасения может развернуть еще около 250. Всего от разных ведомств предполагается развернуть более 13 тысяч пунктов несокрушимости.

Светлана Водолага отметила, что хотя в прошлом году пункты уже были оснащены всем необходимым, кое-чем их доукомплектовали. Стало больше удлинителей, чтобы можно было зарядить больше устройств. А также партнеры от ЮНИСЕФ предоставили больше наглядных материалов, как людям следует пользоваться газовыми горелками.

В этом году, учитывая трагические случаи прошлой зимы, будем усиливать именно информационно-разъяснительную работу, чтобы не наделать беды себе и своим соседям.

– сказала спикер ГСЧС.

Комплектация пунктов несокрушимости

В пунктах можно будет выпить чая, кофе, перекусить, погреться, подзарядить гаджеты, получить базовую медицинскую помощь. Также спасатели могут вызвать скорую, если ситуация критическая. Кроме этого, у них обустроены детские уголки. А в пунктах на базе пожарных частей ГСЧС есть уголки для родителей с младенцами, чтобы можно было петь и накормить младенцев.

Важно! В ГСЧС отметили, что пункты несокрушимости не являются защитным сооружением. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. Карта расположения Пунктов несокрушимости доступна в приложении Дия.



Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала