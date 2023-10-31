Об этом на утро 31 октября сообщила пресс-служба компании. Там также рассказали о последствиях удара и масштабах повреждений.

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Люди остались без света и воды

В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, из-за этого без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией,

– говорится в сообщении.

В ДТЭК уточнили, что обошлось без пострадавших.

Энергетики работают над устранением последствий

Отмечают, что сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий.

"Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", – добавили в компании.

Внимание. 30 октября в ДТЭК сообщили, что плановые ремонты на 20 энергоблоках теплоэлектространций завершены. К украинской энергосистеме подключили очередной энергоблок ТЭС после ремонта – 5 в октябре и 20 с начала года.

Обстрелы энергетических объектов: главное