Об этом на утро 31 октября сообщила пресс-служба компании. Там также рассказали о последствиях удара и масштабах повреждений.
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Люди остались без света и воды
В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, из-за этого без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией,
– говорится в сообщении.
В ДТЭК уточнили, что обошлось без пострадавших.
Энергетики работают над устранением последствий
Отмечают, что сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий.
"Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", – добавили в компании.
Обстрелы энергетических объектов: главное
- 22 октября оккупанты тоже обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК. Это была первая атака по энергетическим объектам Украины от 24 августа. Тогда тоже обошлось без жертв.
- С осени прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго находились под атакой 35 раз.