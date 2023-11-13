Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина учитывает, какие средства для атак имеет противник. В этом вопросе ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом.

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Россия, вероятно, пыталась поражать различные объекты комбинированными атаками

У россиян по-прежнему есть самолеты стратегической авиации, самолеты дальней авиации, корабли Черноморского флота.

"Поэтому нужно понимать, что угроза все равно есть", – отметил Игнат.

В то же время он отметил, что то, что России пришлось отогнать Черноморский флот из Крыма в Новороссийск и на Азовье – это очень ощутимый удар по Кремлю. Россияне прибегли к этому шагу, поскольку прячутся подальше от границ досягаемости Сил обороны Украины.

Это очень круто. Но в то же время у них достаточно носителей для того, чтобы запускать "Калибры" оттуда (из Новороссийска – 24 Канал). Не так много "Калибров", по сравнению с ракетами Х-101, выпускали в прошлый раз: где-то один до трех примерно. Мы должны понимать, что угроза "Калибров" тоже будет. И будет угроза ракет типа Х – Х-101. И "Шахеды",

– заявил спикер.

Отвечая на вопрос, к чему украинцам готовиться, Игнат сказал, что "к тому, что было в прошлом году".

"Враг будет, вероятно, пытаться поражать разные объекты на территории нашего государства такими себе комбинированными, как их называли уже, ударами", – отметил представитель Воздушных Сил.

Как Украина готовится противостоять атакам России

Как рассказал Игнат, в прошлом году Россия атаковала инфраструктурные и военные объекты, фактически применяя 11 различных средств воздушного нападения.

Это касается крылатых ракет воздушного, морского, наземного базирования и ударных БПЛА. Враг пытается массированно это делать. Это не новенькая тактика. Понятно, что когда ты большим количеством атакуешь, то реагирования и соответственно средств для противодействия меньше. И враг может достигать результата,

– заявил он.

По его словам, россияне прощупывают противовоздушную оборону Украины в поисках слабых и сильных сторон. Силы обороны в свою очередь реагируют и делают выводы.

ПВО усиливают теми средствами, которые сегодня в наличии. В частности, партнеры помогают Украине адаптировать к советским системам американские ракеты. Также Игнат отметил важность мобильных огневых групп.

"Это то, что сегодня, как ни крути, тоже усиливает нашу ПВО. Если этих мобильных групп на одном квадратном километре будет несколько, еще и оснащены более или менее мощными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК, зенитными пушками, с тепловизионным оборудованием (лазерные прицелы, прожекторы для целеуказания) – это увеличивает их эффективность, особенно в ночное время. Это вынужденный шаг, на который идет военное руководство, чтобы все Силы обороны смогли защитить страну внутри", – резюмировал спикер.

Сколько ракет в запасе у России

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет имеет Россия.

По его словам, в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Среди них: