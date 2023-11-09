Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, заметив, что планы оккупантов относительно производства ракет амбициозные и мощные. Но не все идет гладко.

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Суровикин истощил ракетный потенциал России

Как подчеркнул Юсов, оккупанты не могут вернуться к тем запасам, которые у них были до полномасштабной войны. Одна из причин – санкционная политика. А перед тем россияне потратили огромное количество ракет.

Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России. Производство увеличилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Но вернуться к запасам, которые у них были по состоянию на 24 февраля, они не могут. В том числе и из-за того, что в прошлом году Суровикин истощил ракетный потенциал России. Сейчас они его восстанавливают,

– рассказал Юсов.

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Сейчас оккупанты используют меньшее количество ракет. Преобладают комбинированные удары, в пределах которых в основном запускают дроны.

В последнее время наблюдаем комбинированные удары, где ракетной составляющей меньше. Больше беспилотников. Это значит, что им удалось скопить определенные резервы. И после наступления холодов есть риски повторных террористических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру. К этому надо относиться очень серьезно,

– подчеркнул Юсов.

Сколько ракет есть у России: коротко