Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, заметив, что планы оккупантов относительно производства ракет амбициозные и мощные. Но не все идет гладко.
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Суровикин истощил ракетный потенциал России
Как подчеркнул Юсов, оккупанты не могут вернуться к тем запасам, которые у них были до полномасштабной войны. Одна из причин – санкционная политика. А перед тем россияне потратили огромное количество ракет.
Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России. Производство увеличилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Но вернуться к запасам, которые у них были по состоянию на 24 февраля, они не могут. В том числе и из-за того, что в прошлом году Суровикин истощил ракетный потенциал России. Сейчас они его восстанавливают,
– рассказал Юсов.
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Сейчас оккупанты используют меньшее количество ракет. Преобладают комбинированные удары, в пределах которых в основном запускают дроны.
В последнее время наблюдаем комбинированные удары, где ракетной составляющей меньше. Больше беспилотников. Это значит, что им удалось скопить определенные резервы. И после наступления холодов есть риски повторных террористических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру. К этому надо относиться очень серьезно,
– подчеркнул Юсов.
Сколько ракет есть у России: коротко
- Недавно представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал о том, сколько дальнобойных ракет сейчас находится на вооружении в России. У них около 870 единиц высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.
- В октябре 2023 года Россия изготовила около 100 ракет различных типов. Среди них – и "Калибры", и Х-101, и "Искандеры" и т.д.
- Как отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия использует иностранные запчасти в производстве собственного оружия. Такие элементы нашли в ракетах С-400, Х-101/Х-555 и так далее.