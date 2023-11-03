Оккупанты продолжают накапливать вооружение, поэтому украинцы должны быть готовы к массированным атакам. Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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На что направлены российские атаки
Россияне ищут, где базируется украинская авиация, в частности Су-24, из которых запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP. Российские захватчики накапливают потенциал для того, чтобы наносить удары по Украине.
Кроме того, в последнее время представители военно-политического руководства России во главе с Владимиром Путиным делают все, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Тогда у врага появится время решить свои военные и политические проблемы.
Благодаря чему Россия наращивает производство ракет: смотрите видео
Как россияне нарастили производство ракет
Антироссийские санкции, естественно, оказывают влияние на создание высокоточного и технологического вооружения. Однако страна-агрессор налаживает разные серые схемы и контрабандные поставки. Благодаря этому Россия наращивает производство ракет.
Впрочем, полностью перейти на свое замещение россияне не могут. В сбитых российских беспилотниках часто находят элементы иностранных компаний,
– сказал Романенко.
Ряд стран проводит соответствующие меры для того, чтобы уменьшить контрабандные поставки. К сожалению, в Россию до сих пор поступают элементы, из которых оккупанты собирают дроны. В частности, речь идет о современной электронике, чипах, оптике и микросхемах. Эти проблемы оказывают существенное влияние на объемы и темпы производства.
Тишина в массированных атаках по Украине
- В течение последнего месяца россияне не производили массированных ракетных обстрелов Украины. В ГУР сообщили, что оккупанты повысили производство вооружения, по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В ближайшее время Россия не вернется к довоенному количеству ракет, однако не стоит надеяться, что агрессор перестанет атаковать инфраструктуру.
- По словам представителя ГУМ МО Андрея Юсова, у россиян возникли проблемы с ракетными запасами через деятельность бывшего оккупационного главнокомандующего Сергея Суровикина.
- Вероятно, страна-террорист долгое время не наносила массированных ракетных ударов, потому что накапливает запасы вооружения.