Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия накапливает ракетное вооружение. В эфире телемарафона он отметил, что этой зимой страна-агрессорка может повторить свою тактику с атаками на энергосистему Украины, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с ракетами в России
Юсов подчеркнул, что у страны-агрессорки уже нет ракетных запасов, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину.
Те запасы ракетных вооружений, которые у них (россиян – 24 Канал) были до 24 февраля 2022 года, у них нет. Мы в более долгий период видели, когда они могли выпускать 100 и более ракет за один удар. Сейчас давно такого не наблюдается,
– объяснил разведчик.
По его словам, когда в ГУР говорят, что риски еще остаются, это значит, что страна готовится, в том числе и Силы обороны, военные администрации, местные власти. Также ведется работа с нашими партнерами.
Юсов признал, что в обществе сейчас есть определенное напряжение из-за ожидания обстрелов. Он объяснил это тем, что сейчас идет полномасштабная война, во время которой Россия бьет по нашим объектам гражданской инфраструктуры и убивает мирных жителей. Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина готовится, продолжает борьбу и обязательно победит.
Другие заявления Юсова
- Недавно представитель ГУР заявил, что эта зима будет такой же тяжелой, как и прошлая. Согласно его прогнозу, украинцам стоит ждать вызовов на поле боя и ударов по гражданской инфраструктуре со стороны России.
- Ранее Юсов сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины находятся более 400 000 российских захватчиков. Этого количества личного состава достаточно для проведения отдельных операций на отдельных участках фронта, но не для полномасштабного наступления, как в феврале 2022 года.