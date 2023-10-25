Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия накапливает ракетное вооружение. В эфире телемарафона он отметил, что этой зимой страна-агрессорка может повторить свою тактику с атаками на энергосистему Украины, передает 24 Канал.

Читайте также Россияне завезли дополнительные ракеты С-300 для ударов по пограничной Украине, – ЦНС

Какая ситуация с ракетами в России

Юсов подчеркнул, что у страны-агрессорки уже нет ракетных запасов, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину.

Те запасы ракетных вооружений, которые у них (россиян – 24 Канал) были до 24 февраля 2022 года, у них нет. Мы в более долгий период видели, когда они могли выпускать 100 и более ракет за один удар. Сейчас давно такого не наблюдается,

– объяснил разведчик.

По его словам, когда в ГУР говорят, что риски еще остаются, это значит, что страна готовится, в том числе и Силы обороны, военные администрации, местные власти. Также ведется работа с нашими партнерами.

Юсов признал, что в обществе сейчас есть определенное напряжение из-за ожидания обстрелов. Он объяснил это тем, что сейчас идет полномасштабная война, во время которой Россия бьет по нашим объектам гражданской инфраструктуры и убивает мирных жителей. Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина готовится, продолжает борьбу и обязательно победит.

Другие заявления Юсова