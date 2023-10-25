Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Росія накопичує ракетне озброєння. В етері телемарафону він зауважив, що цієї зими країна-агресорка може повторити свою тогорічну тактику з атаками на енергосистему України, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з ракетами в Росії

Юсов наголосив, що у країни-агресорки вже немає тих ракетних запасів, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тих запасів ракетних озброєнь, які в них (росіян – 24 Канал) були до 24 лютого 2022 року, в них немає. Ми в довший період бачили, коли вони могли випускати 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається,

– пояснив розвідник.

За його словами, коли в ГУР кажуть, ще ризики залишаються, це означає, що країна готується, зокрема й Сили оборони, військові адміністрації, місцева влада. Також проводиться робота з нашими партнерами.

Юсов визнав, що у суспільстві зараз є певне напруження через очікування обстрілів. Він пояснив це тим, що зараз триває повномасштабна війна, під час якої Росії б'є по наших об'єктах цивільної інфраструктури та вбиває мирних жителів. Разом з тим він наголосив, що Україна готується, продовжує боротьбу та обов'язково переможе.

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