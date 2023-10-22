Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що ми маємо справу з ворогом, який регулярно атакує цивільну інфраструктуру. Тож цілком логічно очікувати та готуватися до продовження таких ударів цієї зими.
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За удари по українській інфраструктурі буде відповідь
Юсов наголосив, що Україна готується до ймовірних обстрілів по цивільній інфраструктурі. Він додав, що у випадку повторних атак обов'язково буде відплата.
Ми також готуємося, отримуємо нові засоби та можливості для протидії, в тому числі, як було анонсовано воєнно-політичним керівництвом, якщо такі удари будуть завдаватися, обов'язково буде відплата,
– сказав Андрій Юсов.
Він додав, що тактику "відплати" Україна заздалегідь розкривати не буде, щоб не полегшувати роботу ворогу. Адже у наших інтересах, щоб вони "старалися" і марно витрачали більше ресурсів їхнього бюджету.
Також Андрій Юсов зазначив, що "бавовна" на Росії квітне і це буде продовжуватись.
Україна цивілізована держава і це означає, що бавовна відбувається в Росії в тих місцях, які мають безпосереднє відношення до геноцидної війни проти України. Це принципове питання,
– уточнив він.
Чи готова Україна до можливих обстрілів
У Міненерго запевнили, що цієї зими енергетична інфраструктура України буде захищена краще, ніж торік. Зокрема:
- На енергетичних об'єктах встановили фізичні захисні споруди.
- Також Україна отримала та отримує ППО різних модифікацій, які знищують вже більш ніж повітряних 70% цілей під час масованих ударів.