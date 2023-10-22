Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что мы имеем дело с врагом, регулярно атакующим гражданскую инфраструктуру. Так что вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой.
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За удары по украинской инфраструктуре будет ответ
Юсов подчеркнул, что Украина готовится к вероятным обстрелам по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что в случае повторных атак обязательно будет возмездие.
Мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия, в том числе, как было анонсировано военно-политическим руководством, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие,
– сказал Андрей Юсов.
Он добавил, что тактику "возмездия" Украина заранее раскрывать не будет, чтобы не облегчать работу врагу. Ведь в наших интересах, чтобы они "старались" и тщетно тратили больше ресурсов их бюджета.
Также Андрей Юсов отметил, что "хлопок" на России процветает и это будет продолжаться.
Украина цивилизованное государство и это означает, что хлопок проходит в России в тех местах, которые имеют прямое отношение к геноцидной войне против Украины. Это принципиальный вопрос,
– уточнил он.
Готова ли Украина к возможным обстрелам
В Минэнерго заверили, что этой зимой энергетическая инфраструктура Украины будет защищена лучше, чем в прошлом. В частности:
- На энергетических объектах были установлены физические защитные сооружения.
- Также Украина получила и получает ПВО разных модификаций, которые уничтожают уже более воздушных 70% целей во время массированных ударов.