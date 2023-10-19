Для жителей деревенских домов и загородных домов проще запастись "теплом" в период блэкаута: можно приобрести генератор или принести дрова. А вот что делать в этом случае жителям многоэтажек рассказал инструктор по выживанию Сергей Билоус.

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Какие вещи следует подготовить заранее

Поскольку блэкаут означает длительное отсутствие электричества, следует приобрести фонарики и запасные батареи к ним. Кроме того, следует купить газовую лампу для приготовления пищи. Также нужно сделать запасы пищи: это каши быстрого приготовления и разные консервы.

Если не будет электроэнергии, то может не стать и воды, а потому следует позаботиться о гигиенических средствах заранее, а именно сделать запас:

влажных и сухих салфеток;

мусорных пакетов, ведер.

Чтобы постоянно находиться на связи можно приобрести павербанки для мобильных телефонов и планшетов. Их следует держать хорошо заряженными.

Как обойтися без отопления

Во время блэкаута батареи – холодные, а, учитывая, что уже осень, и дальше температура будет все падать, в многоквартирных домах будет, мягко говоря, не очень комфортно. Потому эксперты советуют утеплить двери, окна и балконы в квартире. Это можно сделать с помощью теплосберегающей пленки, уплотнителей для окон, пенополиэтилена или скотча.

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