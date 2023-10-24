Центр національного спротиву закликав повідомляти про місце розміщення особового складу армії та техніки ворога. Надати інформацію, яка допоможе наблизити перемогу, можна за посиланням.

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Загарбники завезли додаткові ракети С-300

У Центрі національного спротиву зазначили, що глибока модернізація ракет пройшла на потужностях АТ "Дубненский машинобудівний завод" імені Федорова в місті Дубна Московської області з метою можливості завдання ударів по наземних цілях в Україні.

Проте завдяки небайдужим місцевим нам відомо про пересування російської техніки, а отже й про наміри ворога. Відтак реалізація цих планів є сумнівною, й за такі дії настане розплата,

– мовиться у повідомленні.

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Росія досі може обходити обмеження

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону розповів, що потрібно постійно працювати над тим, щоб Росія не могла обходити санкції та отримувати компоненти до зброї.

Зрозуміло, що глобальна економіка дає чимало можливостей знаходити якісь шпаринки, сірі зони, як іще обходити ті чи інші обмеження. Однак санкції працюють і в тому, що стосується економіки держави-агресора, і в тому, що стосується в цілому роботи ВПК, це впливає,

– зазначив представник ГУР.

Проте ворог шукає нові шляхи. Зокрема, мовиться про пряму неприховану контрабанду, так званий "сірий" ринок імпорту, імпортозаміщення тощо.

"Україна з партнерами постійно працюють для того, щоб таких шпарин було менше. І зокрема, зараз Європейський союз говорить про початок роботи над новим санкційним пакетом. Тобто це процес, і він постійно потребує удосконалення", – підсумував Юсов.

Зверніть увагу! США та ЄС також продовжують дискутувати щодо передачі заморожених російських грошей. Зараз партнери доходять до згоди, що принаймні прибутки з цих активів варто було б передавати Україні.