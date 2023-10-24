Центр национального сопротивления призвал сообщать место размещения личного состава армии и техники врага. Предоставить информацию, которая поможет приблизить победу, можно по ссылке.

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Захватчики завезли дополнительные ракеты С-300

В Центре национального сопротивления отметили, что глубокая модернизация ракет прошла на мощностях АО "Дубненский машиностроительный завод" имени Федорова в городе Дубна Московской области с целью нанесения ударов по наземным целям в Украине.

Однако благодаря неравнодушным местным нам известно о передвижении российской техники, а значит, и о намерениях врага. Следовательно, реализация этих планов сомнительна, и за такие действия наступит расплата,

– говорится в сообщении.

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Россия до сих пор может обходить ограничения

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал, что нужно постоянно работать над тем, чтобы Россия не могла обходить санкции и получать компоненты к оружию.

Понятно, что глобальная экономика дает много возможностей находить какие-то щели, серые зоны, как еще обходить те или иные ограничения. Однако санкции работают и в том, что касается экономики государства-агрессора, и в том, что касается в целом работы ВПК, это влияет,

– отметил представитель ГУР.

Однако враг ищет новые пути. В частности, говорится о прямой нескрываемой контрабанде, так называемом "сером" рынке импорта, импортозамещении и так далее.

"Украина с партнерами постоянно работают для того, чтобы таких лазеек было меньше. И в частности, сейчас Европейский Союз говорит о начале работы над новым санкционным пакетом. То есть это процесс, и он постоянно нуждается в усовершенствовании", – подытожил Юсов.

Обратите внимание! США и ЕС также продолжают дискутировать относительно передачи замороженных российских денег. Сейчас партнеры приходят к согласию, что по крайней мере доходы от этих активов стоило бы передавать Украине.